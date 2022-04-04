EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лазарева

ЦАТРА проведёт патриотический смотр-конкурс #ЯГОРЖУСЬ

Общество

В честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Центральный академический театр Российский Армии совместно с префектурой Центрального административного округа города Москвы с 16 апреля по 8 мая проведёт патриотический смотр-конкурс #ЯГОРЖУСЬ.

ЦАТРА проведёт патриотический смотр-конкурс #ЯГОРЖУСЬ

Главная цель смотра-конкурса — формирование и развитие у подрастающего поколения духовно-нравственных и патриотических ценностей, отражающих историческое и культурное наследие России, а также сохранение памяти о подвиге нашего народа в Великую Отечественную войну.

Конкурсы пройдут по следующим номинациям:

  • театральная постановка;
  • художественное слово;
  • песня;
  • художественные работы (рисунки);
  • танцевальное мастерство.

Принять участие в творческих конкурсах могут жители, танцевальные коллективы, театральные студии, образовательные и некоммерческие организации Центрального административного округа.

Заявки принимаются до 7 апреля на официальном сайте конкурса cao23days.ru.

Победителей конкурсов определит жюри, в состав которого входят:

  • депутат ГД РФ Андрей Картаполов,
  • народная артистка РФ Ангелина Вовк,
  • народный артист РФ Максим Дунаевский,
  • заместитель префекта ЦАО Лариса Тиунова,
  • актер театра и кино Максим Дрозд,
  • заслуженный артист России и и. о. главного режиссёра ЦАТРА Андрей Бадулин,
  • режиссёр ЦАТРА Алексей Размахов,
  • хореограф ЦАТРА Ольга Якименко,
  • заведующий музыкальной частью ЦАТРА Рубен Затикян,
  • художник-постановщик ЦАТРА Анастасия Глебова.

Итоги будут подведены на большом Гала-концерте, который состоится 9 мая на площади перед Театром Российской Армии. В концерте примут участие артисты театра и победители творческих конкурсов.

Подробнее ознакомиться с программой смотра-конкурса #ЯГОРЖУСЬ, правилами и сроками проведения, а также зарегистрироваться для участия можно на официальном сайте cao23days.ru.

В обширную программу #ЯГОРЖУСЬ, которая продлится почти четыре месяца, вошли такие мероприятия как:

  • творческие конкурсы;
  • мемориально-патронатные акции по уходу за памятниками и мемориальными досками, посвящённые Великой Отечественной войне;
  • окружная и районные патриотические акции "Сирень Победы";
  • театральные показы тематических спектаклей с организацией встреч с артистами;
  • Гала-концерт, посвященной 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне;
  • акция "Вахта памяти", посвящённая Дню памяти и скорби.

Смотр-конкурс #ЯГОРЖУСЬ проводится при поддержке Департамента культуры Министерства обороны Российской Федерации.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы москва
Sberbank
Новости
Спецназ России уничтожил цех боеприпасов в Киеве и группу бандеровцев
Власти Литвы решили выдворить посла РФ
"Должна исчезнуть": польский министр предложил забыть про русскую культуру
В Костроме разыскивают людей, разрушивших фигуру в виде буквы Z
Депутату из Польши "массовая гибель" жителей Бучи показалась сомнительной
Fox News: при Байдене США превращаются из демократии в олигархию
Промсвязьбанк начал работать в Крыму
ЦАТРА проведёт патриотический смотр-конкурс #ЯГОРЖУСЬ
Рогозин заявил о наблюдении за НАТО из космоса: эксперт оценил качество съёмки
США пообещали добиться исключения России из Совета ООН по правам человека
Популярное
Общество
Сытый вид Зеленского неприятно удивил англичан

Издание Daily Mail опубликовало интервью с Владимиром Зеленским. Но британских читателей заинтересовали не слова украинского лидера, а его внешний вид.

Сытый вид Зеленского неприятно удивил англичан
Кадыров&Песков: разногласия внутри российской элиты вышли на опасный уровень
Политика. Новости и аналитика
Кадыров&Песков: разногласия внутри российской элиты вышли на опасный уровень
Экономика и бизнес
Россия привязывает рубль к золоту и меняет правила игры
Мир. Новости мира
В ЛНР высказались по поводу скандального фейкового видео из города Буча
Любовь Степушова Запад обвинил сербов и венгров в "игнорировании нужд истерзанной Украины" Любовь Степушова Ирина Шлионская Андрей Тарковский и Италия: гений места Ирина Шлионская Игорь Буккер Россия и НАТО: неравный брак, который так и не состоялся Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Немцы с негодованием восприняли слова посла Украины Мельника президенту ФРГ
Экономика и бизнес
Песков рассказал, отключат ли газ Западу, если он не будет платить в рублях
Минобороны: видео в Буче сделаны на четвёртый день после ухода ВС России
Силовые структуры
Минобороны: видео в Буче сделаны на четвёртый день после ухода ВС России
Последние материалы
Спецназ России уничтожил цех боеприпасов в Киеве и группу бандеровцев
Власти Литвы решили выдворить посла РФ
"Должна исчезнуть": польский министр предложил забыть про русскую культуру
В Костроме разыскивают людей, разрушивших фигуру в виде буквы Z
Депутату из Польши "массовая гибель" жителей Бучи показалась сомнительной
Fox News: при Байдене США превращаются из демократии в олигархию
Промсвязьбанк начал работать в Крыму
ЦАТРА проведёт патриотический смотр-конкурс #ЯГОРЖУСЬ
Рогозин заявил о наблюдении за НАТО из космоса: эксперт оценил качество съёмки
США пообещали добиться исключения России из Совета ООН по правам человека
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников