ЦАТРА проведёт патриотический смотр-конкурс #ЯГОРЖУСЬ

В честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Центральный академический театр Российский Армии совместно с префектурой Центрального административного округа города Москвы с 16 апреля по 8 мая проведёт патриотический смотр-конкурс #ЯГОРЖУСЬ.

Главная цель смотра-конкурса — формирование и развитие у подрастающего поколения духовно-нравственных и патриотических ценностей, отражающих историческое и культурное наследие России, а также сохранение памяти о подвиге нашего народа в Великую Отечественную войну.

Конкурсы пройдут по следующим номинациям:

театральная постановка;

художественное слово;

песня;

художественные работы (рисунки);

танцевальное мастерство.

Принять участие в творческих конкурсах могут жители, танцевальные коллективы, театральные студии, образовательные и некоммерческие организации Центрального административного округа.

Заявки принимаются до 7 апреля на официальном сайте конкурса cao23days.ru.

Победителей конкурсов определит жюри, в состав которого входят:

депутат ГД РФ Андрей Картаполов,

народная артистка РФ Ангелина Вовк,

народный артист РФ Максим Дунаевский,

заместитель префекта ЦАО Лариса Тиунова,

актер театра и кино Максим Дрозд,

заслуженный артист России и и. о. главного режиссёра ЦАТРА Андрей Бадулин,

режиссёр ЦАТРА Алексей Размахов,

хореограф ЦАТРА Ольга Якименко,

заведующий музыкальной частью ЦАТРА Рубен Затикян,

художник-постановщик ЦАТРА Анастасия Глебова.

Итоги будут подведены на большом Гала-концерте, который состоится 9 мая на площади перед Театром Российской Армии. В концерте примут участие артисты театра и победители творческих конкурсов.

Подробнее ознакомиться с программой смотра-конкурса #ЯГОРЖУСЬ, правилами и сроками проведения, а также зарегистрироваться для участия можно на официальном сайте cao23days.ru.

В обширную программу #ЯГОРЖУСЬ, которая продлится почти четыре месяца, вошли такие мероприятия как:

творческие конкурсы;

мемориально-патронатные акции по уходу за памятниками и мемориальными досками, посвящённые Великой Отечественной войне;

окружная и районные патриотические акции "Сирень Победы";

театральные показы тематических спектаклей с организацией встреч с артистами;

Гала-концерт, посвященной 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне;

акция "Вахта памяти", посвящённая Дню памяти и скорби.

Смотр-конкурс #ЯГОРЖУСЬ проводится при поддержке Департамента культуры Министерства обороны Российской Федерации.