В честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Центральный академический театр Российский Армии совместно с префектурой Центрального административного округа города Москвы с 16 апреля по 8 мая проведёт патриотический смотр-конкурс #ЯГОРЖУСЬ.
Главная цель смотра-конкурса — формирование и развитие у подрастающего поколения духовно-нравственных и патриотических ценностей, отражающих историческое и культурное наследие России, а также сохранение памяти о подвиге нашего народа в Великую Отечественную войну.
Конкурсы пройдут по следующим номинациям:
Принять участие в творческих конкурсах могут жители, танцевальные коллективы, театральные студии, образовательные и некоммерческие организации Центрального административного округа.
Заявки принимаются до 7 апреля на официальном сайте конкурса cao23days.ru.
Победителей конкурсов определит жюри, в состав которого входят:
Итоги будут подведены на большом Гала-концерте, который состоится 9 мая на площади перед Театром Российской Армии. В концерте примут участие артисты театра и победители творческих конкурсов.
Подробнее ознакомиться с программой смотра-конкурса #ЯГОРЖУСЬ, правилами и сроками проведения, а также зарегистрироваться для участия можно на официальном сайте cao23days.ru.
В обширную программу #ЯГОРЖУСЬ, которая продлится почти четыре месяца, вошли такие мероприятия как:
Смотр-конкурс #ЯГОРЖУСЬ проводится при поддержке Департамента культуры Министерства обороны Российской Федерации.
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