Песков: Патриоты должны объединиться вокруг президента

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, что он считает патриотизмом. Для него патриотизм - это не только любовь к родине, но и готовность умереть за нее, если потребуется, пойти на любые жертвы. Он заметил, что вокруг патриотизма может вестись идеологическая дискуссия, но для него ответ о том, что это такое, однозначный.

Песков призвал не устраивать "гонки", кто кого патриотичнее, потому что сейчас тяжелое время - и то, что нужно россиянам, это объединиться вокруг страны и ее президента Владимира Путина, потому что Россия находится в тяжелых условиях, особенно касающихся внешней политики.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров удивился тому, что Дмитрий Песков назвал уехавшего шоу-мена Ивана Урганта патриотом России.