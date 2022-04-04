Студент из США объявил голодовку в мордовской колонии из-за отказа брать анализы

Американский студент Тревор Рид, осуждённый на 9 лет колонии за нападение на сотрудника полиции, объявил голодовку. По словам его защитника, молодому человеку не желают делать анализ на туберкулёз.

Летом 2019 года полицейские приехали в один из домов на Ленинградском шоссе в Москве. Жильцы подъезда пожаловались, что нетрезвый мужчина громко ссорится с несколькими женщинами. Дебоширом оказался студент из США Тревор Рид. После того, как молодого человека посадили в машину, чтобы доставить в отделение полиции, он совершил нападение на водителя и его напарника.

Решением Головинский суд Москвы Рид признан виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ, и за применение к представителю власти насилия отправлен в колонию на срок 9 лет, а также оштрафован на 300 тыс. рублей. Апелляционный суд оставил приговор без изменений, теперь жалоба студента будет рассмотрена в кассационном суде.

Адвокат Тревора Рида Виктория Буклова сообщила, что молодой человек решил объявить голодовку после отказа делать ему анализ на туберкулёз.

"Тревор Рид помещён в медсанчасть колонии после того, как объявил голодовку", - уточнила защитник.