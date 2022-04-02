Бизнесмен Олег Дерипаска рассказал, стоит ли надеяться на то, что мир наступит в ближайшие месяцы.
Российский миллиардер уверен, что спецоперация на Украине продолжится.
"К огромному сожалению, мы всё ещё далеки от окончания этого конфликта, и, судя по темпу этих странных переговоров, мир, к сожалению, не наступит в ближайшие месяцы…", — написал предприниматель в своём Telegram-канале.
Затрудняет мирное урегулирование конфликта, по мнению бизнесмена, то, что трёхстороннее соглашение может стать четырёхсторонним.
"Теперь, похоже, нельзя будет обойтись без участия Китая. А четырёхсторонние переговоры — это уже другая песня, а значит люди будут страдать ещё месяцы…", — выразил свою точку зрения Дерипаска.
Бизнесмен считает, что к сентябрю мир погрузится в глобальный продовольственный кризис.
Ранее Дерипаска перечислил пункты антикризисного плана по спасению России.
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