EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Былкина

Дерипаска объяснил, ждать ли завершения спецоперации на Украине

Общество

Бизнесмен Олег Дерипаска рассказал, стоит ли надеяться на то, что мир наступит в ближайшие месяцы.

Дерипаска объяснил, ждать ли завершения спецоперации на Украине

Российский миллиардер уверен, что спецоперация на Украине продолжится.

"К огромному сожалению, мы всё ещё далеки от окончания этого конфликта, и, судя по темпу этих странных переговоров, мир, к сожалению, не наступит в ближайшие месяцы…", — написал предприниматель в своём Telegram-канале.

Затрудняет мирное урегулирование конфликта, по мнению бизнесмена, то, что трёхстороннее соглашение может стать четырёхсторонним.

"Теперь, похоже, нельзя будет обойтись без участия Китая. А четырёхсторонние переговоры — это уже другая песня, а значит люди будут страдать ещё месяцы…", — выразил свою точку зрения Дерипаска.

Бизнесмен считает, что к сентябрю мир погрузится в глобальный продовольственный кризис.

Ранее Дерипаска перечислил пункты антикризисного плана по спасению России.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы олег дерипаска
Sberbank
Новости
Президент Литвы Науседа заявил, что страна полностью отказалась от газа из РФ
Роскомнадзор: мер против YouTube не будет, если хостинг выполнит все требования
Дерипаска объяснил, ждать ли завершения спецоперации на Украине
Максим Галкин ответил Собчак на "разоблачение" своего отца
Комаровский показал специально обученных на Украине уток
Моравецкий заявил, что Польша не поддастся на шантаж России по газу
Кадыров сообщил о начале штурма мариупольского завода, где засели нацисты
Польша признала эффективность российской экономики
По требованию Зеленского США ищут для Киева советские танки
Кива: генерал-майор СБУ собирался сбежать по поддельным документам
Популярное
Силовые структуры
Военные ответили, почему не сбили Ми-24 ВСУ, бомбившие Белгород: приняли за свои

Рано утром два украинских Ми-24 атаковали РФ, нанеся ракетные удары по нефтебазе в Белгороде. Как они смогли долететь и почему их не сбили, ответили военные.

Военные ответили, почему не сбили Ми-24 ВСУ, бомбившие Белгород: приняли за свои
Эксперты рассказали о последствиях атаки вертолётов ВСУ на Белгород
Военные новости
Эксперты рассказали о последствиях атаки вертолётов ВСУ на Белгород
Политика. Новости и аналитика
Роддом не бомбили: знаменитая "роженица" из Мариуполя разоблачила фейк Киева
Новости спорта
Губерниев высоко оценил поступок Симона Фуркада в поддержку россиян
Игорь Буккер Россия и НАТО: неравный брак, который так и не состоялся Игорь Буккер Ирина Шлионская Убийство Джона Леннона — дело рук ЦРУ? Ирина Шлионская Анжела Якубовская Николай Бурляев: "Время безответственности заканчивается" Анжела Якубовская
Военные новости
ВС РФ начинают наступление на Николаев и в Донбассе — инсайд
Происшествия
Песков: авиаудар ВСУ по нефтебазе в Белгороде не способствует переговорам
Россия резко сократила поставки газа за рубеж. Это начало?
Экономика и бизнес
Россия резко сократила поставки газа за рубеж. Это начало?
Последние материалы
Роскомнадзор: мер против YouTube не будет, если хостинг выполнит все требования
Дерипаска объяснил, ждать ли завершения спецоперации на Украине
Максим Галкин ответил Собчак на "разоблачение" своего отца
Комаровский показал специально обученных на Украине уток
Моравецкий заявил, что Польша не поддастся на шантаж России по газу
Кадыров сообщил о начале штурма мариупольского завода, где засели нацисты
Польша признала эффективность российской экономики
По требованию Зеленского США ищут для Киева советские танки
Кива: генерал-майор СБУ собирался сбежать по поддельным документам
В Новосибирске наложили ограничения на согласованную акцию для детей-аутистов
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников