Максим Галкин ответил Ксении Собчак, которая раскрыла тайну биографии его отца. В отместку пародист напомнил о поступке её матери Людмилы Нарусовой.
Шоумен опубликовал в своём Telegram-канале пост под заголовком: "О чём забыла Собчак. Но помнят Нарусова и Галкин".
Максим Галкин отреагировал на "разоблачение" Собчак своего отца Александра Галкина. Журналистка сообщила, что отец юмориста полтора года был депутатом государственной Думы второго созыва. Ему достался мандат Льва Рохлина, убитого в июле 1998 года".
Супруг Аллы Пугачёвой поведал, что в 1995 году в партийных списках кандидатов в депутаты Госдумы от партии "Наш дом — Россия" (НДР) находились генерал-лейтенант Лев Рохлин, генерал-полковник Александр Галкин, а также Людмила Нарусова.
Он рассказал, что дальше случились "удивительные события".
"Депутатские кресла должны были занять, согласно своим номерам в партийном списке НДР, генералы Лев Рохлин и Александр Галкин и вдруг… вместо Александра Галкина в Госдуме оказывается Людмила Нарусова, ранее находившаяся на непроходном месте", — отметил шоумен.
Галкин объяснил, что с таким раскладом не мог ничего сделать сам Лев Рохлин, так как "была команда сверху".
"И только в 1998 году после трагической гибели генерала Рохлина Александр Галкин автоматически получил его мандат, так как ранее уступил свое законное место Нарусовой. Неужели, забыли, Ксения Анатольевна? У мамы поинтересуйтесь, она точно помнит", — обратился к журналистке Максим.
Ранее пародист призвал публику не верить всевозможным кривотолкам, которые СМИ распространяют про него и его семью.
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