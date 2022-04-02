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Автор Елена Былкина

Галкин напомнил Собчак о неприглядном поступке её матери

Общество

Максим Галкин ответил Ксении Собчак, которая раскрыла тайну биографии его отца. В отместку пародист напомнил о поступке её матери Людмилы Нарусовой.

Галкин напомнил Собчак о неприглядном поступке её матери

Шоумен опубликовал в своём Telegram-канале пост под заголовком: "О чём забыла Собчак. Но помнят Нарусова и Галкин".

Максим Галкин отреагировал на "разоблачение" Собчак своего отца Александра Галкина. Журналистка сообщила, что отец юмориста полтора года был депутатом государственной Думы второго созыва. Ему достался мандат Льва Рохлина, убитого в июле 1998 года".

Супруг Аллы Пугачёвой поведал, что в 1995 году в партийных списках кандидатов в депутаты Госдумы от партии "Наш дом — Россия" (НДР) находились генерал-лейтенант Лев Рохлин, генерал-полковник Александр Галкин, а также Людмила Нарусова.

Он рассказал, что дальше случились "удивительные события".

"Депутатские кресла должны были занять, согласно своим номерам в партийном списке НДР, генералы Лев Рохлин и Александр Галкин и вдруг… вместо Александра Галкина в Госдуме оказывается Людмила Нарусова, ранее находившаяся на непроходном месте", — отметил шоумен.

Галкин объяснил, что с таким раскладом не мог ничего сделать сам Лев Рохлин, так как "была команда сверху".

"И только в 1998 году после трагической гибели генерала Рохлина Александр Галкин автоматически получил его мандат, так как ранее уступил свое законное место Нарусовой. Неужели, забыли, Ксения Анатольевна? У мамы поинтересуйтесь, она точно помнит", — обратился к журналистке Максим.

Ранее пародист призвал публику не верить всевозможным кривотолкам, которые СМИ распространяют про него и его семью.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы алла пугачёва максим галкин ксения собчак
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