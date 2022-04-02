Комаровский показал специально обученных на Украине уток

Украинский врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал о новейшей разработке Украины под названием У-2. Медик показал специально обученную утку, нацеленную на боевые задачи.

Врач предстал на видео с домашней уткой в руках. Он назвал птицу боевой этнической уткой, а точнее её модифицированным вариантом под названием У-2, который будет использоваться для для атаки на врагов.

"Первый вариант утки не успевал долететь до границы он вечно обкакивал нашу территорию. Это ничего не давало", — объяснил Комаровский.

С помощью уток врач собирается бороться с особой лихорадкой, свирепствующей, по его словам, на территории соседнего государства. Симпотомы болезни, по уверению медика, проявляются в желании навязывать другим своё мнение.

Когда утка в руках у врача подала голос, Комаровский приструнил птицу.

"Успокойся, это наши… Главное, запомните, что наши утки самые этнические утки в мире", — заключил Комаровский.