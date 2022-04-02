Матвиенко предложила ввести еще один нерабочий день

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сделать 2 апреля - День единения российского и белорусского народов - выходным и праздничным. По ее словам, это событие может встать в один ряд с Днем народного единства или Днем России.

"Мне кажется, подчеркну – это мое мнение – день единения наших народов достоин занять место в календаре, не только как праздничный, но и как нерабочий. И в России, и в Беларуси. Ведь нашим гражданам действительно есть, что праздновать", - заявила Валентина Матвиенко.

Сегодня президенты двух стран поздравили друг друга с Днем единения народов.