Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сделать 2 апреля - День единения российского и белорусского народов - выходным и праздничным. По ее словам, это событие может встать в один ряд с Днем народного единства или Днем России.
"Мне кажется, подчеркну – это мое мнение – день единения наших народов достоин занять место в календаре, не только как праздничный, но и как нерабочий. И в России, и в Беларуси. Ведь нашим гражданам действительно есть, что праздновать", - заявила Валентина Матвиенко.
Сегодня президенты двух стран поздравили друг друга с Днем единения народов.
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Рано утром два украинских Ми-24 атаковали РФ, нанеся ракетные удары по нефтебазе в Белгороде. Как они смогли долететь и почему их не сбили, ответили военные.
Рано утром два украинских Ми-24 атаковали РФ, нанеся ракетные удары по нефтебазе в Белгороде. Как они смогли долететь и почему их не сбили, ответили военные.