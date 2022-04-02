EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Премьер Польши: санкции Запада против РФ не работают, рубль отыграл падение
Садальский рассказал, от чего умерла звезда "Чародеев" Александра Яковлева
Греческие железнодорожники отказались перевозить танки США на Украину
Климов рассказал, как Америка пытается отказаться от Зеленского
Охлобыстин обрушился на Дапкунайте за бегство из РФ: "Свалила ещё одна шпрота"
Хабек: бойкот российского газа привёл бы к расколу в немецком обществе и бизнесе
Петросян поделился остротой про Путина, Зеленского и Байдена
Автор Мирослав Марков

Матвиенко предложила ввести еще один нерабочий день

Общество

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сделать 2 апреля - День единения российского и белорусского народов - выходным и праздничным. По ее словам, это событие может встать в один ряд с Днем народного единства или Днем России.

"Мне кажется, подчеркну – это мое мнение – день единения наших народов достоин занять место в календаре, не только как праздничный, но и как нерабочий. И в России, и в Беларуси. Ведь нашим гражданам действительно есть, что праздновать", - заявила Валентина Матвиенко.

Сегодня президенты двух стран поздравили друг друга с Днем единения народов. 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Мирослав Марков, Куратор: Наталия Красовская
россия белоруссия совет федерации валентина матвиенко
Популярное
Силовые структуры
Военные ответили, почему не сбили Ми-24 ВСУ, бомбившие Белгород: приняли за свои

Рано утром два украинских Ми-24 атаковали РФ, нанеся ракетные удары по нефтебазе в Белгороде. Как они смогли долететь и почему их не сбили, ответили военные.

Военные ответили, почему не сбили Ми-24 ВСУ, бомбившие Белгород: приняли за свои
Эксперты рассказали о последствиях атаки вертолётов ВСУ на Белгород
Военные новости
Эксперты рассказали о последствиях атаки вертолётов ВСУ на Белгород
Новости спорта
Губерниев высоко оценил поступок Симона Фуркада в поддержку россиян
Происшествия
Песков: авиаудар ВСУ по нефтебазе в Белгороде не способствует переговорам
Игорь Буккер Россия и НАТО: неравный брак, который так и не состоялся Игорь Буккер Ирина Шлионская Убийство Джона Леннона — дело рук ЦРУ? Ирина Шлионская Анжела Якубовская Николай Бурляев: "Время безответственности заканчивается" Анжела Якубовская
Военные новости
ВС РФ начинают наступление на Николаев и в Донбассе — инсайд
Экономика и бизнес
Украинский трюк "отказа от газа" могут повторить в масштабах Европы
Daily Mail: ЕС проиграет Путину в энергетическом противостоянии
Мир. Новости мира
Daily Mail: ЕС проиграет Путину в энергетическом противостоянии
Популярное
Силовые структуры
Военные ответили, почему не сбили Ми-24 ВСУ, бомбившие Белгород: приняли за свои

Рано утром два украинских Ми-24 атаковали РФ, нанеся ракетные удары по нефтебазе в Белгороде. Как они смогли долететь и почему их не сбили, ответили военные.

Военные ответили, почему не сбили Ми-24 ВСУ, бомбившие Белгород: приняли за свои
Эксперты рассказали о последствиях атаки вертолётов ВСУ на Белгород
Военные новости
Эксперты рассказали о последствиях атаки вертолётов ВСУ на Белгород
Новости спорта
Губерниев высоко оценил поступок Симона Фуркада в поддержку россиян
Происшествия
Песков: авиаудар ВСУ по нефтебазе в Белгороде не способствует переговорам
Игорь Буккер Россия и НАТО: неравный брак, который так и не состоялся Игорь Буккер Ирина Шлионская Убийство Джона Леннона — дело рук ЦРУ? Ирина Шлионская Анжела Якубовская Николай Бурляев: "Время безответственности заканчивается" Анжела Якубовская
Военные новости
ВС РФ начинают наступление на Николаев и в Донбассе — инсайд
Экономика и бизнес
Украинский трюк "отказа от газа" могут повторить в масштабах Европы
Daily Mail: ЕС проиграет Путину в энергетическом противостоянии
Мир. Новости мира
Daily Mail: ЕС проиграет Путину в энергетическом противостоянии
Последние материалы
Россия и НАТО: неравный брак, который так и не состоялся
Косачев: Россия не стремится восстановить "Советскую империю"
Симоньян раздаёт свои вещи от Chanel украинским беженцам
Премьер Польши: санкции Запада против РФ не работают, рубль отыграл падение
Садальский рассказал, от чего умерла звезда "Чародеев" Александра Яковлева
Греческие железнодорожники отказались перевозить танки США на Украину
Климов рассказал, как Америка пытается отказаться от Зеленского
Охлобыстин обрушился на Дапкунайте за бегство из РФ: "Свалила ещё одна шпрота"
Хабек: бойкот российского газа привёл бы к расколу в немецком обществе и бизнесе
Убийство Джона Леннона — дело рук ЦРУ?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников