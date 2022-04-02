Глава RT Маргарита Симоньян отреагировала на ущемление российских покупателей за рубежом. Она решила отдать свои вещи бренда Chanel беженцам.
Россияне, проживающие за границей, стали жаловаться, что крупнейшие мировые бренды относятся к ним предвзято. В Сети появились десятки таких свидетельств. Негативное отношение к русским является следствием введения антироссийских санкций, вызванных спецоперацией на Украине.
"В магазинах Шанель за границей русских заставляют подписывать бумагу, что они не живут в России и не будут носить это в России", — написала главный редактор RT в своём Telegram-канале.
Симоньян вспомнила, что у неё есть несколько вещей данного бренда.
"У меня есть несколько вещей Шанель. Отдам в хорошие руки своим подписчикам — беженцам с Донбасса. Можете носить, можете сжечь. Пишите в комменты", — обратилась к фолловерам журналистка.
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