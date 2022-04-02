Симоньян раздаёт свои вещи от Chanel украинским беженцам

Глава RT Маргарита Симоньян отреагировала на ущемление российских покупателей за рубежом. Она решила отдать свои вещи бренда Chanel беженцам.

Россияне, проживающие за границей, стали жаловаться, что крупнейшие мировые бренды относятся к ним предвзято. В Сети появились десятки таких свидетельств. Негативное отношение к русским является следствием введения антироссийских санкций, вызванных спецоперацией на Украине.

"В магазинах Шанель за границей русских заставляют подписывать бумагу, что они не живут в России и не будут носить это в России", — написала главный редактор RT в своём Telegram-канале.

Симоньян вспомнила, что у неё есть несколько вещей данного бренда.

"У меня есть несколько вещей Шанель. Отдам в хорошие руки своим подписчикам — беженцам с Донбасса. Можете носить, можете сжечь. Пишите в комменты", — обратилась к фолловерам журналистка.