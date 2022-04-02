Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в течение недели в области будут мониторить качество воздуха. По словам главы региона, это стало необходимостью после авиаудара ВСУ по нефтебазе.
Специалисты будут следить за количеством вредных примесей в атмосфере.
"По результатам замеров ПДК не превышает допустимых значений. Мониторинг будем вести в течение недели. О его результатах будем информировать жителей", — написал Гладков в своём Telegram-канале.
Ранее Pravda. Ru цитировала ответ президента Украины Владимира Зеленского на вопрос журналистов Fox News: он ли дал распоряжение атаковать российскую нефтебазу. Как подчеркнул лидер Незалежной, такие вопросы и свои приказы он обсуждает исключительно с военными.
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Рано утром два украинских Ми-24 атаковали РФ, нанеся ракетные удары по нефтебазе в Белгороде. Как они смогли долететь и почему их не сбили, ответили военные.
Рано утром два украинских Ми-24 атаковали РФ, нанеся ракетные удары по нефтебазе в Белгороде. Как они смогли долететь и почему их не сбили, ответили военные.