Певец Николай Басков, который горячо приветствует спецоперацию на Украине, рассказал про самоочищении российского общества.
Золотой голос России разразился пламенной патриотической речью. Он отметил, что попытки уколоть россиян не приводят к успеху.
"Их система построена на лжи, извращении, они впали в либеральную прелесть, а сейчас с каждым днём впадают в отчаяние. А наша жизнь построена на правде и стремлении к справедливости", — написал певец в своём микроблоге.
Он уверен, что совратить русский народ с пути истины никому не под силу.
"Никакого впечатления на россиян не произвели слёзы пятой колонны и уехавших звёзд — люди восприняли это как самоочищение общества от те, кто на самом деле никогда не был на стороне народа", — объяснил натуральный блондин отечественной эстрады.
Басков предрёк новую эпоху России, когда у народа распрямятся крылья и начнутся преобразования во многих смыслах и сферах страны.
Ранее на Украине призвали лишить Николая Баскова и Филиппа Киркорова звания "Народный артист Украины".
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