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Автор Елена Былкина

Николай Басков обрушился на коллег за "либеральную прелесть"

Общество

Певец Николай Басков, который горячо приветствует спецоперацию на Украине, рассказал про самоочищении российского общества.

Николай Басков обрушился на коллег за "либеральную прелесть"

Золотой голос России разразился пламенной патриотической речью. Он отметил, что попытки уколоть россиян не приводят к успеху.

"Их система построена на лжи, извращении, они впали в либеральную прелесть, а сейчас с каждым днём впадают в отчаяние. А наша жизнь построена на правде и стремлении к справедливости", — написал певец в своём микроблоге.

Он уверен, что совратить русский народ с пути истины никому не под силу.

"Никакого впечатления на россиян не произвели слёзы пятой колонны и уехавших звёзд — люди восприняли это как самоочищение общества от те, кто на самом деле никогда не был на стороне народа", — объяснил натуральный блондин отечественной эстрады.

Басков предрёк новую эпоху России, когда у народа распрямятся крылья и начнутся преобразования во многих смыслах и сферах страны.

Ранее на Украине призвали лишить Николая Баскова и Филиппа Киркорова звания "Народный артист Украины".

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы николай басков филипп киркоров
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