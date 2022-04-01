Главный редактор RT Маргарита Симоньян по пунктам разложила всё, что произошло в Белгородской области, где начался пожар на нефтебазе.
Журналистка объяснила, что момент удара со стороны ВСУ по нефтебазе в Белгороде попал на видео. Симоньян собрала основную информацию об инциденте.
Телеведущая рассказала, что атаку совершили два украинских вертолёта, которые вторглись в воздушное пространство РФ ночью:
Глава RT отметила, что из событий в Белгороде все силовые структуры Курской области переведены в режим повышенной готовности.
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