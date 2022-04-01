Симоньян разложила "по полочкам" основные события в Белгороде из-за атаки ВСУ

Главный редактор RT Маргарита Симоньян по пунктам разложила всё, что произошло в Белгородской области, где начался пожар на нефтебазе.

Журналистка объяснила, что момент удара со стороны ВСУ по нефтебазе в Белгороде попал на видео. Симоньян собрала основную информацию об инциденте.

Телеведущая рассказала, что атаку совершили два украинских вертолёта, которые вторглись в воздушное пространство РФ ночью:

после этого на нефтебазе начался пожар. По данным МЧС, горят восемь резервуаров;

к тушению привлекли 200 человек и пожарный поезд. Огонь может перекинуться на все 16 резервуаров, сообщили РИА Новости в экстренных службах;

жителей прилегающих улиц эвакуировали. Мэр города Антон Иванов заявил, что их на автобусах перевезли в "Белгород Арену";

по последним данным, в результате ЧП никто не пострадал.

Глава RT отметила, что из событий в Белгороде все силовые структуры Курской области переведены в режим повышенной готовности.