Пользователи "Одноклассников" соревнуются в знаниях о Корнее Чуковском

"ОК" и Российская государственная библиотека создали интерактивный тест к 140-летию писателя и поэта Корнея Чуковского. Пользователи смогут понять, насколько хорошо они знают этого литературоведа и его творчество

По информации "Одноклассников", тест "Корней Чуковский — великий советский сказочник" находится в группе Ленинки. Он состоит из 10 вопросов. В ходе проверки пользователи соцсети могут узнать настоящее имя автора, а также причину конфликта с поэтом Владимиром Маяковским.

Известно, что в "ОК" часто используют интерактивный формат для образовательных целей. Например, в День информирования об аутизме пользователям предложили пройти тест "Цитаты великих людей". Надо было угадать, кому принадлежит высказывание — студенту фонда "Антон тут рядом" или писателю. Таким образом соцсеть привлекла внимание к проблеме дискриминации людей с РАС.