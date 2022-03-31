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Автор Светлана Нерадовская

Читатели Daily Mail назвали чушью идею генерала Паркера о наступлении на РФ

Общество

Британцы не оценили предложение генерала Ника Паркера, бывшего командующего сухопутными войсками Великобритании о том, что НАТО следует приготовиться к "военному ответу Москве".

Читатели Daily Mail назвали чушью идею генерала Паркера о наступлении на РФ

Паркер в своём выступлении на радио предложил нескольким странам объединиться и начать разработку "наступательной контрстратегии" против России.

Читатели британского издания Daily Mail напомнили генералу, что НАТО не имеет никакого отношения к Украине, хотя альянс и так уже сделал всё возможное для разжигания украинского конфликта. Пользователи назвали предложение бывшего британского командующего "чушью".

"Паркер, кажется, упустил момент, что альянс существует только для защиты своих членов. Его не должна заботить судьба Украины", — написал один из комментаторов.

"Вообще-то альянс приложил руку к тому, чтобы разжечь конфликт на Украине. А сейчас они посылают туда тонны оружия", — отметил другой.

"Эти отставные старшие офицеры вооруженных сил любят высказать свое мнение. Непонятно, почему они молчат пока еще находятся в должности", — сыронизировал ещё один пользователь.

Один из читателей добавил, что генерал вообще "очень похож на идиота".

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что военное вмешательство НАТО в украинский конфликт является "не очень хорошей идеей".

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. В Минобороны РФ неоднократно подчёркивали, что удары российскими войсками наносятся только по объектам украинской военной инфраструктуры, гражданские же объекты стараются максимально сохранить.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Наталия Красовская
Темы нато россия великобритания
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Читатели Daily Mail назвали чушью идею генерала Паркера о наступлении на РФ
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