Анна Нетребко дистанцировалась от Путина под давлением Запада

Оперная дива Анна Нетребко написала слова, которые от неё требовали на Западе. Она уверила, что никогда не получала финансовой поддержки от Владимира Путина.

Оперная певица ранее пострадала от нежелания перечёркивать отношения с родиной. Её лишили выступлений на европейских сценах.

Нетребко дистанцировалась от властей РФ и объяснила, что её финансовое благосостояние никак не связано с поддержкой российского правительства.

Нетребко осудила спецоперацию на Украине и заявила о своей аполитичности. Исполнительница отметила, что встречалась с Владимиром Путиным всего несколько раз в жизни, когда он ей вручал правительственные награды.

"Я никогда не получала никакой финансовой поддержки от российского правительства, я живу и являюсь налоговым резидентом в Австрии. Я люблю свою родину Россию и лишь через свое искусство ищу мира и единства. После объявленного перерыва я возобновлю выступления в конце мая, сначала в Европе", — написала певица в своём микроблоге.

Поступок Нетребко в Сети назвали выбором слабой женщины в пользу благополучия.