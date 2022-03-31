Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин высказался об отъезде Елены Малышевой за рубеж. Политик увидел в этом положительные стороны.
Рогозин прокомментировал новость о том, что ведущая шоу "Жить здорово" отправилась в США.
"Малышева всё. Марс больше нас не атакует. Будем скучать по её танцам яичек и женщине-***", — пошутил глава Роскосмоса, опубликовав фото телеведущей рядом с изображением инопланетянина.
Ксения Собчак сделала скрин записи политика и удивилась тому, что Рогозин не ушёл из американской социальной сети.
"Что он вообще делает в твиттере, не обновил методички что ли? Расскажите ему уже кто-нибудь", — написала Ксения Собчак в своём Telegram-канале.
Сама Собчак назвала назвала Малышеву умной женщиной за то, что та предпочла особняк в Майями вместо отдыха в Геленджике.
Шоу "Жить здорово" появится в сетке вещания Первого канала не раньше сентября этого года.
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