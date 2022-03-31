Тамара Глоба: Европа сильно пострадает от кризиса — в отличие от России

Астролог Тамара Глоба рассказала о том, чего можно ожидать в 2022 году. По ей мнению, будет два наиболее тяжёлых кризисных периода.

Первый из них был в феврале, он уже прошёл. А второго, по мнению Татьяны Глобы, следует ожидать в конце июля — начале августа. При этом наиболее страдающим от кризиса регионом она считает Европу. И вот по какой причине.

"Наиболее болезненно то, что происходит, воспринимает Европа, потому что это устойчивый мир, и им очень трудно сразу переключиться на другие системы", — сказала Глоба.

Что касается России, то её вектор движения восточный, что приведёт к формированию "нового восточно-западного союза". А вот оппоненты Российской Федерации будут продолжать пытаться выйти из кризиса, провоцируя конфликты в разных частях планеты. Но долго в таком формате им продержаться не удастся, полагает астролог.

"Противники России мимикрируют. Они пытаются удержать свою экономику благодаря войнам. Но постоянная попытка что-то удержать, на что-то другое переключить внимание — это не мировая экономика", — заявила Тамара Глоба в интервью Надежде Стрелец на ее YouTube-канале.

По мнению астролога, период 2022–2023 годов является временем передела мира. Причём наиболее чувствительным он окажется для самых богатых людей. Им, по мнению Тамары Глобы, придётся "скрести по сусекам" и "доставать большие средства".

Астролог полагает, что России не грозит повторения событий кризиса начала 1990-х годов. По её мнению, в Европе это возможно, а жителям нашей страны не грозят проблемы с продовольствием безопасностью и всем прочим факторам того времени.

А если говорить не об астрологических прогнозах, то обратимся к одной из наиболее актуальных тем последних дней — продаже природного газа недружественным государствам за рубли. И влияние, которое это окажет на курсы валют.

По мнению экономиста Никиты Масленникова, в том случае, если продажа газа за рубли будет реализовываться, то этот фактор увеличит спрос на российскую валюту и приведет к её укреплению. При этом эксперт отметил, что в случае сбоев или контрдействий возможно и некоторое ослабления рубля.

Впрочем, пока какие-то выводы делать преждевременно, надо подождать, как именно будет работать эта схема.