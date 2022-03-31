Сенатор Пушков: власти РФ создают не национальный Интернет, а суверенный

Руководитель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков сообщил, что власти РФ не планируют формировать национальный Интернет. Однако нашей стране необходимо суверенное онлайн-пространство, отметил сенатор.

"Мы не собираемся создавать чисто национальный интернет, но то, что мы собираемся создавать суверенный интернет, безусловно", — заявил российский политик журналистам после заседания комиссии.

Как подчеркнул член СФ, на формирование такой платформы необходимы время и усилия. Вместе с этим сенатор сказал, что у Москвы нет другого выбора. По словам Пушкова, государству важно не зависеть от "противников" в сфере информации. Во время политической борьбы не стоит использовать иностранные сервисы, заключил сенатор.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина указала на русофобию в роликах YouTube. Этот вопрос необходимо решить, отметила политик в ходе мероприятия "Новые реалии для пользователей соцсетей".