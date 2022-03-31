Дмитрий Савельев: нужно научить молодёжь отличать правду

По инициативе Министерства просвещения с начала марта во всех школах России проходят занятия по распознаванию фейковых сообщений. Депутат Госдумы Дмитрий Савельев убеждён, что развитие у граждан аналитических способностей в эпоху информационных войн становится одной из насущных государственных задач.

— В России недаром введено наказание за распространение фейков: в последнее время зарубежные информационные атаки на умы россиян приобрели массовый характер.

Это реальная серьёзная угроза для нашего общества: основываясь на ложной информации, люди начинают принимать неадекватные ситуации решения во вред себе и близким.

И если взрослый человек зачастую не способен отличить в интернете ложь от правды, то что же говорить о молодых людях, которые по неопытности могут принять на веру любой бред в красивой упаковке.

Замечательно, когда молодёжь хочет как-то влиять на происходящее, интересуется политикой и экономикой, но необходимо учить школьников и студентов анализировать имеющуюся у них информацию, чтобы они способны были распознавать ложь, искать логическую связь между фактами, не доверять одному источнику информации и формулировать сильные аргументы.

И здесь возникают закономерные вопросы: как перестроить сферу образования под новые вызовы и кто поможет педагогам в практической реализации задачи повышения медиаграмотности?

Считаю, что государство должно инициировать создание практических пособий для проведения уроков, лекций и семинаров по критическому мышлению, а также разработку специальных онлайн-курсов для преподавателей.

Должно сделать шаг навстречу и педагогическое сообщество: учителя могут объединяться через созданный интернет-ресурс для того, чтобы обмениваться опытом или устраивать состязания учащихся по распознаванию фейков. Может внести свою лепту в решение проблемы креативная индустрия: была бы очень полезна видеоигра, цель которой — определить достоверность той или иной новости.