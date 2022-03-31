Япония запретила поставлять в Россию автомобили

Власти Японии, присоединяясь к санкциям Запада, обещают запретить экспорт в Россию и Белоруссию не только предметов роскоши в виде ювелирных украшений, но и автомобили, причём как подержанные, так и совершенно новые. Запрет вступит в силу с 5 апреля.

Как пишут японские СМИ, в первую очередь запрет распространяется на марки Lexus и Toyota, причём разных моделей, в том числе Toyota Land Cruiser. В "чёрный список" наверняка отправятся Infiniti и Nissan, хотя машины последнего бренда выпускаются в Америке.