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Автор Мирослав Марков

Япония запретила поставлять в Россию автомобили

Общество

Власти Японии, присоединяясь к санкциям Запада, обещают запретить экспорт в Россию и Белоруссию не только предметов роскоши в виде ювелирных украшений, но и автомобили, причём как подержанные, так и совершенно новые. Запрет вступит в силу с 5 апреля.

Как пишут японские СМИ, в первую очередь запрет распространяется на марки Lexus и Toyota, причём разных моделей, в том числе Toyota Land Cruiser. В "чёрный список" наверняка отправятся Infiniti и Nissan, хотя машины последнего бренда выпускаются в Америке. 

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Автор: Мирослав Марков, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
япония автомобиль
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