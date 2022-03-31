Гражданина Германии будут судить за отрицание фашистских преступлений

Житель Германии посетил концентрационный лагерь в Польше и подверг сомнению факты об истязаниях людей фашистами. За такие высказывания ему грозит 3 года тюрьмы.

В Институте национальной памяти Польши обратили внимание на одного из посетителей музея, который скептически реагировал на слова экскурсовода. Он заявил, что не верит в истребление евреев в Аушвиц-Биркенау. Он спорил с сотрудником музея о численности жертв и отрицал применение пыток в газовых камерах и деятельность крематориев.

Как сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти", согласно законам Польши, за такие заявления он предстанет перед судом. За отрицание преступлений фашизма ему грозит лишение свободы сроком до трёх лет.