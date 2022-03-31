Журналисты URA.RU намерены судиться с La Stampa из-за фейка о "бойне в Киеве"

Российское СМИ URA.RU решило подать в суд на итальянское издание La Stampa. Известно, что журналисты этой газеты использовали чужой снимок для распространения дезинформации.

Как написали на сайте российского агентства, на фотографии, которую сделали 14 марта, продемонстрировали результаты атаки украинской ракеты "Точка-У" на центр Донецка. В La Stampa же на первую полосу поместили данный снимок и описали его как "бойню в Киеве", за которую якобы ответственны военные РФ.

"Редакция URA.RU выступает против незаконного использования снимка нашего фотокорреспондента Эдуарда Корниенко. Мы требуем у итальянского правосудия защиты наших авторских прав и наказания La Stampa за фейк", — заявили журналисты.

По словам агентства, такое судебное разбирательство является беспрецедентным. Редакции нужно отправить запрос в другую юрисдикцию. Юристы URA.RU уже работают над этим вопросом.

Известно, что 14 марта в ходе взрыва "Точки-У" в Донецке погиб 21 человек, пострадали 35. Фейк в La Stampa появился 16 марта.