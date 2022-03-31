Собчак заметила политика Сергея Капкова в аэропорту Тель-Авива

Ксения Собчак, которая сейчас находится в Израиле, разместила в своём Telegram-канале фото своего бывшего возлюбленного политика Сергея Капкова, которого заметили в аэропорту Тель-Авива.

Журналистка сделала репост записи Telegram-канала "Антиглянец". На фото она узнала своего бывшего жениха, экс-министра правительства Москвы Сергея Капкова.

"Работа чиновником в прошлом даёт о себе знать: даже в паспортный стол Тель-Авива Сергей Капков заявился в галстуке. В соцсетях его нет с 7 февраля. Спасибо нашему внимательному источнику", — гласит подпись к снимку.

Роман Собчак и Капкова длился около года. Ради телеведущей чиновник оставил свою жену — ведущую канала "Вести 24" Екатерину Гринчевскую. После расставания Капков назвал Собчак "обиженной женщиной".

Сергей Шнуров в начале февраля выпустил клип, в котором заявил, что сын журналистки Платон имеет внешнее сходство с Капковым.

"Похож ведь на Капкова, а нянчит Виторган", — поётся в песне.

Общественность осудила Шнурова за его неэтичный выпад в сторону Ксении.