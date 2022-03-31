Сотрудников полиции в разных регионах РФ попросили подготовить вещмешки с компасами, бельём, походными столовыми приборами, едой в сухпайках и аптечкой.
Как сообщает Telegram-канал Baza, руководство МВД сообщило подчинённым, что теперь содержимое вещмешков будут тщательно проверять. Инструкция и ранее предписывала наличие вещмешков, однако это правило выполнялось нечётко. По этой причине сухпайки часто оказывались просроченными.
По данным Baza, в Крыму, Ростове, Белгороде наборы сотрудников МВД собрали и уже передали на склад. Нередко полицейские содержимое вещмешков собирают за свой счёт. Стоимость стандартного набора составляет четыре тысячи рублей.
Один из собеседников Telegram-канала отметил, что сотрудники московской полиции предположили, что их может ожидать "командировка" на Украину", где сейчас проходит военная спецоперация.
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