Лавров рассказал об аккредитации в РФ первого посла от Талибана*

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров признал, что новой власти Афганистана удалось удержать государство на плаву. Первого посла от Талибана* аккредитуют в России.

Дипломат уже прибыл в столицу РФ в феврале.

"Прибывший в прошлом месяце в Москву первый афганский дипломат, направленный новыми властями, получил аккредитацию в нашем министерстве", — цитирует слова Лаврова РИА Новости.

Глава МИД РФ похвалил новое руководство Афганистана за умелое управление страной вопреки внешним и внутренним трудностям.

Он отметил, что нехватка опыта и давление со стороны США не помешали руководству Афганистана руководить страной.

*террористическая организация