Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров признал, что новой власти Афганистана удалось удержать государство на плаву. Первого посла от Талибана* аккредитуют в России.
Дипломат уже прибыл в столицу РФ в феврале.
"Прибывший в прошлом месяце в Москву первый афганский дипломат, направленный новыми властями, получил аккредитацию в нашем министерстве", — цитирует слова Лаврова РИА Новости.
Глава МИД РФ похвалил новое руководство Афганистана за умелое управление страной вопреки внешним и внутренним трудностям.
Он отметил, что нехватка опыта и давление со стороны США не помешали руководству Афганистана руководить страной.
*террористическая организация
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Заявление главы делегации РФ Владимира Мединского после первого дня переговоров с Украиной в Стамбуле вызвало панику в России. Или как минимум недоумение.
Заявление главы делегации РФ Владимира Мединского после первого дня переговоров с Украиной в Стамбуле вызвало панику в России. Или как минимум недоумение.