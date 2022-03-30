Ветеран спецслужб об украинских военных: "Эти вояки должны сидеть в тюрьме"

Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа", полковник запаса Сергей Гончаров объяснил, как следует поступать с тем, кто издевался над военными РФ.

Гончаров уверен, что своими действиями представители ВСУ добились только озлобленности со стороны российских военных. Он отметил, что нужно менять отношение ко всему, что происходит на Украине.

Он не одобрил такой подход, когда украинские военные просто сдают оружие, пишут некую расписку и идут домой.

"Я советую нашим ребятам прекращать это дело. Эти вояки либо должны быть переведены на нашу сторону и сидеть в тюрьме, либо с ними надо поступать по законам военного времени. То есть если они издевались над русскими, их надо просто расстреливать, и никакого другого пути здесь нет и быть не может", — цитирует слова ветерана спецслужб argumenti. ru.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать все факты истязаний над пленными российскими военнослужащими.