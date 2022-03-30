Главред RT Маргарита Симоньян посетила Абхазию и побеседовала с президентом Асланом Бжанией. Подписчики журналистки решили, что это намёк на вхождение республики в состав РФ.
Симоньян высказала своё восхищение Абхазии.
"Бесподобная, красивейшая земля, приветливые, радушные, солнечные люди. Наши люди. Воюют сейчас вместе с нами и за нас", — написала телеведущая в своём Telegram-канале.
Глава RT недоумевает, зачем там нужен "позорный погранично-таможенный пост", который треплет нервы россиянам и унижает их достоинство.
Симоньян обещала объяснить, кому выгоден этот пограничный пост.
Подписчики журналистки восприняли этот пост как намёк на перспективу сближения Абхазии и России.
"Когда они собираются в состав России, как сегодня заявили в Южной Осетии? Сейчас самый удачный исторический момент для этого";
"Вон Осетия уже хочет присоединиться, было бы здорово если б Абхазия тоже";
"Не нужны нам границы с дружественными странами";
"Думаю, и Абхазия скоро попросится под крыло сильного соседа А мы всегда рады", — писали интернет-пользователи под постом Симоньян.
Ранее политтехнолог Станислав Белковский отметил, что Абхазия едва ли захочет стать регионом РФ, так как республика слишком долго и яростно боролась за независимость.
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