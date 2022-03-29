Из Совбеза РФ исключили учёных, призывающих к выходу из конфликта на Украине

Владимир Путин подписал указ об исключении из научного совета при Совбезе РФ учёных РАН и МГИМО. Ранее они поставили свои подписи под призывом остановить спецоперацию на Украине.

Несколько представителей научного сообщества подписались под заявлением участников экспертного диалога по снижению рисков военной конфронтации между РФ и НАТО с призывом прекратить конфронтацию на Украине.

Президент РФ принял решение об исключении из научного совета при Совбезе РФ:

директора Института Европы РАН Алексея Громыко ;

; научного руководителя Института США и Канады РАН Сергея Рогова ;

; главного научного сотрудника Института США и Канады Александра Панова;

директора Центра евро-атлантической безопасности МГИМО Александра Никитина.

Ранее они в письменной форме посоветовали "без каких-либо условий согласиться прекратить огонь" и урегулировать ситуацию на Украине путём переговоров.

Алексей Громыко высказался об исключении учёных из научного совета при Совбезе РФ.

"Мне трудно сказать из-за чего нас исключили, нас не оповещали. Заявление содержало в себе большой смысл в те дни с точки зрения национальных интересов нашей страны", — цитирует слова Громыко RTVI.