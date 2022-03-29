Владимир Путин подписал указ об исключении из научного совета при Совбезе РФ учёных РАН и МГИМО. Ранее они поставили свои подписи под призывом остановить спецоперацию на Украине.
Несколько представителей научного сообщества подписались под заявлением участников экспертного диалога по снижению рисков военной конфронтации между РФ и НАТО с призывом прекратить конфронтацию на Украине.
Президент РФ принял решение об исключении из научного совета при Совбезе РФ:
Ранее они в письменной форме посоветовали "без каких-либо условий согласиться прекратить огонь" и урегулировать ситуацию на Украине путём переговоров.
Алексей Громыко высказался об исключении учёных из научного совета при Совбезе РФ.
"Мне трудно сказать из-за чего нас исключили, нас не оповещали. Заявление содержало в себе большой смысл в те дни с точки зрения национальных интересов нашей страны", — цитирует слова Громыко RTVI.
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