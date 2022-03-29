Навка заступилась за спортсменов РФ после нападок французской фигуристки

Звезда французского фигурного катания Габриэла Пападакис порадовалась отстранению российских спортсменов от международных соревнований. Татьяна Навка резко ответила фигуристке.

Олимпийкая чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка отреагировала на слова французской фигуристки Пападакис, которая негативно отозвалась о российских спортсменах. Она завила, что к спортсменам РФ нет доверия из-за спецоперации на Украине и допинговых скандалов, поэтому без них на турнире стало лучше.

Супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова отметила, то французская фигуристка не имеет права позволять себе подобные высказывания.

"Всегда считала, что победа в спорте важна, когда ты соревнуешься с равными и сильными соперниками, а спорт и политика — две абсолютно разные вещи. Но с позиции сильного спортсмена, уверенного в себе, олимпийской чемпионки, многократной чемпионки мира и Европы слышать такую оценку недостойно… Это заставляет задуматься, а где настоящий спортивный дух?!" — цитирует слова Татьяны Навки "Спорт-Экспресс".

Титулованная российская спортсменка уверена, что вскоре наши фигуристы вернуться на соревнования, и тогда соперникам станет труднее дышать.