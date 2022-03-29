Врач рассказал, как сильно выросли цены на стоматологические услуги

Из-за антироссийских санкций в России возникли трудности с поставкой и оплатой некоторых медицинских материалов, в том числе и стоматологических. Каким образом эта ситуация скажется на ценах на сырьё и отразится на пациентах клиник? Об этом Pravda.Ru рассказал главный врач Немецкого имплантологического центра Магомед Дахкильгов.

Доктор подтвердил, что цены действительно выросли, так как медицина не живёт отдельно от экономики государства. И те материалы, которые стоматологи используют в своей практике уже на протяжении десятков лет, это лучшие образцы, имеющиеся на рынке. А так как практически все они либо европейские, либо американские, то в связи с ростом курса валюты — доллара и евро, безусловно, это сказалось на ценах и на материалах.

По словам собеседника издания, речь идёт о повышении цен от 50 до 200 процентов. Виной тому повышенный спрос и создавшийся дефицит стратегических запасов. В связи с этим, увеличилось и экономическое бремя на стоматологию. При этом некоторые пациенты сейчас даже стремятся зафиксировать ту цену, которая есть.

"Они готовы оплачивать услугу вперед. То есть если у пациента есть какой-то план лечения, который расписан на 3 месяца или на полгода, то многие пациенты хотят заранее сейчас зафиксировать цену, оплатить эту услугу, чтобы в течение полугода ее получить целиком и уже гарантированно", — заметил врач.

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