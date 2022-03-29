Совфед подготовит предложения по купированию "пятой колонны"

Совет Федерации намерен подготовить законодательные рекомендации по "купированию акций пятой колонны". Об этом заявил сенатор Андрей Климов, добавив, что встречи по этому вопросу с Госдумой пройдут уже в апреле.

Главным образом речь идет о купировании подрывных акций в социальной, экономической и внешнеполитической сферах. После обозначенных в апреле встреч комиссия Совета Федерации подготовит соответствующие рекомендации, в том числе и законопроекты.

Климов заявил, что сейчас суверенитет России подвергается "беспрецедентному испытанию", поэтому необходимое новое противодействие внутренней русофобии.