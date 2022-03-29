Журналист и телеведущий Владимир Познер заявил, что Первый канал стал информационным СМИ и таким останется до конца спецоперации России на Украине, поэтому программа "Познер" не выходит с 28 февраля.
"С 24 февраля Первый канал стал информационным каналом и останется таковым до завершения так называемой "спецоперации". В течение этого времени не будут выходить в эфир некоторые программы, в том числе моя", — написал Познер в Telegram-канале.
По словам журналиста, это позиция руководства Первого канала.
После начала спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине часть российских знаменитостей покинула Россию, пользуясь своим вторым гражданством. Лидером в этом отношении является Владимир Познер, у которого есть паспорта сразу трёх стран: российский, французский и американский. Однако, как известно, журналист не покидал пределы страны после обострения конфликта на Украине.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими.