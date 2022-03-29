Шойгу: весенние призывники не поедут в горячие точки

Глава Минобороны Сергей Шойгу в ходе разговора с прессой рассказал о судьбе призывников, которые пойдут в российскую армию этой весной. По его словам, их ни при каких условиях не будут направлять в какие-либо "горячие точки".

Он также заметил, что служба этих призывников, скорее всего, начнётся с подготовки в специальных учебных центрах. Это может занять у них не менее трёх месяцев, а может затянуться и до пяти.

Ранее официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков признал, что в российской спецоперации принимают участие и срочники. При этом он сказал, что ведомство пытается бороться с подобными случаями и максимально сократить их роль в боевых действиях.