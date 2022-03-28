Ведущий юрист Общества защиты прав потребителей Олег Фролов рассказал, что нужно делать для борьбы с завышением цен.
По его словам, столкнувшемуся с резким скачком цен потребителю нужно обратиться в Роспотребнадзор и попросить провести проверку торговой сети.
Фролов напомнил, что потребитель — главный регулятор потребительского спроса, и имеет право сообщать о нарушениях своих прав в соответствующие органы.
"Если сам потребитель будет игнорировать свои права, не пользоваться ими, то никто нам больше не поможет. Поэтому, когда мы видим, что у нас есть проблема с покупательской способностью, то в первую очередь мы должны обращаться к контролирующим органам, чтобы сигнализировать, что есть проблема", — отметил юрист в беседе с Радио 1.
Он объяснил, при каком именно скачке цен можно бить тревогу.
"Когда что-то подорожало на 10-20%, мы можем это сбалансировать, но когда мы видим, что цена товара выросла сразу на 50% и больше, то это не поддаётся никакой экономике", — сообщил Фролов.
В таком случае проблема кроется либо в ценовой политике самого магазина, либо в поставщиках. Если в соседнем супермаркете тот же товар стоит гораздо дешевле, то становится понятно, что продавец использует коммерческую выгоду, добавил собеседник издания.
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