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Автор Игорь Рябов

Юрист Фролов рассказал, как бороться с резким ростом цен

Общество

Ведущий юрист Общества защиты прав потребителей Олег Фролов рассказал, что нужно делать для борьбы с завышением цен.

Юрист Фролов рассказал, как бороться с резким ростом цен

По его словам, столкнувшемуся с резким скачком цен потребителю нужно обратиться в Роспотребнадзор и попросить провести проверку торговой сети.

Фролов напомнил, что потребитель — главный регулятор потребительского спроса, и имеет право сообщать о нарушениях своих прав в соответствующие органы.

"Если сам потребитель будет игнорировать свои права, не пользоваться ими, то никто нам больше не поможет. Поэтому, когда мы видим, что у нас есть проблема с покупательской способностью, то в первую очередь мы должны обращаться к контролирующим органам, чтобы сигнализировать, что есть проблема", — отметил юрист в беседе с Радио 1.

Он объяснил, при каком именно скачке цен можно бить тревогу.

"Когда что-то подорожало на 10-20%, мы можем это сбалансировать, но когда мы видим, что цена товара выросла сразу на 50% и больше, то это не поддаётся никакой экономике", — сообщил Фролов.

В таком случае проблема кроется либо в ценовой политике самого магазина, либо в поставщиках. Если в соседнем супермаркете тот же товар стоит гораздо дешевле, то становится понятно, что продавец использует коммерческую выгоду, добавил собеседник издания.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Наталия Красовская
Темы роспотребнадзор
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