Wall Street Journal: Романа Абрамовича пытались отравить

Издание Wall Street Journal сообщает, что Романа Абрамовича пытались отравить. Симптомы отравления обнаружились также и у двоих участников переговорной группы Украины.

По данным иностранного СМИ, Абрамович, а также двое переговорщиков со стороны Украины испытывали подозрительные симптомы: покраснение глаз, постоянную слезоточивость, шелушение кожи на лице и руках.

Проблемы с самочувствием они стали испытывать после встречи в Киеве в ночь с 3 на 4 марта.

Ещё одним пострадавшим предполагаемой попытки отравления мог стать депутат Верховной рады Рустем Умеров. Ранее про него рассказывали корреспонденты издания "Агенство". Сам Умеров не подтвердил это сообщение.