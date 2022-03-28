Издание Wall Street Journal сообщает, что Романа Абрамовича пытались отравить. Симптомы отравления обнаружились также и у двоих участников переговорной группы Украины.
По данным иностранного СМИ, Абрамович, а также двое переговорщиков со стороны Украины испытывали подозрительные симптомы: покраснение глаз, постоянную слезоточивость, шелушение кожи на лице и руках.
Проблемы с самочувствием они стали испытывать после встречи в Киеве в ночь с 3 на 4 марта.
Ещё одним пострадавшим предполагаемой попытки отравления мог стать депутат Верховной рады Рустем Умеров. Ранее про него рассказывали корреспонденты издания "Агенство". Сам Умеров не подтвердил это сообщение.
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