В "Одноклассниках" рассказали о новых пользователях. Выяснилось, что в соцсеть перешли в основном москвичи с возрастом от 25 до 45 лет.
По информации "ОК", с начала марта в соцсеть пришло на 66% людей больше, чем обычно. Также 36% пользователей восстановили профиль. Известно, что каждый месяц в виртуальном мире "Одноклассников" находится более 40 миллионов жителей нашей страны.
Специалисты платформы перечислили города с наибольшим приростом аудитории в "ОК":
Чаще всего пользователи используют при активности в соцсети устройства с системой Android. При этом 10% обладают гаджетами с iOS.
Также в "Одноклассниках" назвали самых популярных исполнителей среди новичков:
В "ОК" стали публиковать больше контента. Так в соцсети создают на 92% больше сообществ, чем в прошлом году в это же время. Снимки стали загружать на 35% чаще, видео — на 30%.
Ранее пользователи "Одноклассников" стали использовать "живые" реакции на фото. Так авторы материалов начали получить более качественную обратную связь.
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