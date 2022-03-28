"Одноклассники" представили портрет нового пользователя

В "Одноклассниках" рассказали о новых пользователях. Выяснилось, что в соцсеть перешли в основном москвичи с возрастом от 25 до 45 лет.

По информации "ОК", с начала марта в соцсеть пришло на 66% людей больше, чем обычно. Также 36% пользователей восстановили профиль. Известно, что каждый месяц в виртуальном мире "Одноклассников" находится более 40 миллионов жителей нашей страны.

Специалисты платформы перечислили города с наибольшим приростом аудитории в "ОК":

Москва;

Краснодар;

Санкт-Петербург;

Екатеринбург;

Новосибирск.

Чаще всего пользователи используют при активности в соцсети устройства с системой Android. При этом 10% обладают гаджетами с iOS.

Также в "Одноклассниках" назвали самых популярных исполнителей среди новичков:

Artik & Asti,

Anivar,

ZIVERT.

В "ОК" стали публиковать больше контента. Так в соцсети создают на 92% больше сообществ, чем в прошлом году в это же время. Снимки стали загружать на 35% чаще, видео — на 30%.

Ранее пользователи "Одноклассников" стали использовать "живые" реакции на фото. Так авторы материалов начали получить более качественную обратную связь.