ФОМ: 73% россиян поддерживают спецоперацию на Украине

Фонд "Общественное мнение" опросил россиян касательно спецоперации на Украине и узнал, что ее поддерживают 73% граждан. Главной целью они назвали безопасность России, а именно разоружение Украины и воспрепятствование размещению баз НАТО поблизости с границами РФ. Количество тех, кто "за", выросло с прошлого подобного опроса на 7% - с 64, но увеличилось и количество тех, кто "против" - с 12 до 14%.

Всего 52% опрошенных заявили также о желании защитить Донецкую и Луганскую народные республики, еще 21 - изменить политический курс Украины и отстранить националистов от власти. Всего 10% проголосовали за то, чтобы лишить украинцев государственности и присоединить ее территории к России. Не дали никакого ответа 8%.