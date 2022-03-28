Северо-Крымский канал впервые за восемь лет полностью заполнили водой Днепра

Северо-Крымский канал впервые за восемь лет полностью заполнили водой Днепра. Теперь на полуострове нет дефицита воды. Об этом сообщил зампред Госкомводхоза в Крыму Альберт Кангиев.

"Дефицита запасов воды в Крыму больше нет. У нас полные водохранилища, есть подземные водозаборы, есть днепровская вода в Северо-Крымском канале", — заявил Кангиев.

До 2014 года водоем обеспечивал основную потребность Крыма в пресной воде, однако после того, как полуостров стал частью России, Украина со своей стороны перекрыла канал и тем самым полностью ограничила поступление в него воды. Первые годы после этого в Крыму были трудности с поливом урожая, постоянно перекрывали воду в жилых домах в целях экономии. Его удалось разблокировать во время российской спецоперации, военные инженеры уничтожили бетонную дамбу в Херсонской области, после чего вода снова начала прибывать в канал.