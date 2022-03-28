"Россграм" представит прототип сегодня до 21:00

Отечественный аналог социальной сети Instagram* "Россграм" сегодня не позднее 21:00 представит свой прототип. Об этом сообщается в telegram-канале "Россграма".

"Вы увидите "распаковку" партнер-релиза - полноценно работающий прототип", - заявили в официальных аккаунтах будущей соцсети. Там уточнили, что данный прототип будет основой функционала.

Как сообщалось ранее, поначалу "Россграм" будет доступен только для знаменитостей, известных блогеров и инвесторов. Для обычных пользователей социальная сеть откроет двери регистрации только в апреле. Кроме того, в российском аналоге запрещенной соцсети будут дополнительные опции для монетизации контента, например, платный доступ к эксклюзивам или возможность собирать средства.

* соцсеть запрещена в РФ и признана экстремистской