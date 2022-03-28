Украинский шоумен Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, уверен, что русские и украинцы смогут со временем снова стать дружественными народами.
Андрей Данилко дал интервью российской журналистке Ирине Шихман.
— Ты видишь какой-то шанс на то, что у нас опять будут дружеские отношения после всех этих ситуаций? — спросила Шихман артиста.
— Да, — уверенно заявил шоумен.
— Серьёзно? — удивилась журналистка.
— Да, конечно. Это будет нескоро. Должно пройти очень много времени, чтобы поменялись поколения, — объяснил Данилко.
В ходе интервью шоумен вспомнил, как в детстве его удивляли могилы убитых немецких солдат с табличками. Позже, когда шоумен вырос, он обратил внимание на то, что немецкое кладбище в Полтаве преобразилось, там появился памятник павшим солдатам Германии.
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