Данилко считает, что в отношениях между русскими и украинцами не всё потеряно

Украинский шоумен Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, уверен, что русские и украинцы смогут со временем снова стать дружественными народами.

Андрей Данилко дал интервью российской журналистке Ирине Шихман.

— Ты видишь какой-то шанс на то, что у нас опять будут дружеские отношения после всех этих ситуаций? — спросила Шихман артиста. — Да, — уверенно заявил шоумен. — Серьёзно? — удивилась журналистка. — Да, конечно. Это будет нескоро. Должно пройти очень много времени, чтобы поменялись поколения, — объяснил Данилко.

В ходе интервью шоумен вспомнил, как в детстве его удивляли могилы убитых немецких солдат с табличками. Позже, когда шоумен вырос, он обратил внимание на то, что немецкое кладбище в Полтаве преобразилось, там появился памятник павшим солдатам Германии.