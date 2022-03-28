Тигран Кеосаян высказался об антивоенных акциях: "Идёт освободительная война"

Режиссёр и супруг Маргариты Симоньян Тигран Кеосаян сравнил спецоперацию на Украине с Великой Отечественной войной и назвал действия РФ освободительными.

Кинодеятель объяснил, что все нормальные люди не приветствуют войну.

"Если вы найдете хоть одного нормального человека, который "за" войну, то дайте адрес. Все против войны. Но войны делятся на справедливые, несправедливые, на захватнические и освободительные. Вы против Великой Отечественной войны? Нет, наверное, потому что мы освобождали страну. И сейчас идет освободительная война", — цитирует слова режиссёра Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале.

О необходимости военной спецоперации и акциях "Нет войне! Кеосаян высказался в своей авторской программе программе "Утренний рык с Тиграном Кеосаяном".

Ранее на телеканале Россия 24 высказались по поводу антивоенного тура Оксимирона "Русские против войны". На ТВ объяснили, что лозунг "нет войне" — это то, что пропагандировали нацисты". Телеведущий предположил, что знаменитости за рубежом просто пытаются не выбиваться из западной повестки.