В "Единой России" призвали наказать Жанну Агалакову за "предательство Родины"

Журналистка Жанна Агалакова уволилась с Первого канала и выступила с заявлением из Парижа. Корреспондент нелестно отозвалась о работе государственных СМИ. Эти высказывания Агалаковой могут лечь в основу дела против неё.

В СК РФ могут провести расследование в отношении Жанны Агалаковой, которая уволилась с "Первого канала" после начала спецоперации на Украине. Соответствующий запрос уже был направлен в компетентные органы.

Депутат Госдумы от партии "Единая Россия” Юрий Швыткин увидел в действиях журналистки состав преступления.

"Столько лет жить и работать за счёт русского работодателя и сейчас нести такую несусветную чушь. Она называет своих соотечественников зомбированными людьми, а сама она попросту предала Родину”, — цитирует слова Швыткина Telegram-канал "Осторожно, новости".

Швыткин призвал отобрать у Агалаковой медаль "За заслуги перед Отечеством". Он обвиняет экс-сотрудницу Первого канала в предательстве "русских корней и государства”.

Представитель "Единой России" направил депутатский запрос в СК с просьбой дать правовую оценку высказываниям журналистки.

"Я хочу, чтобы в России меня услышали, я хочу, чтобы там научились отличать пропаганду и искали другие источники информации, я хочу, чтобы люди перестали быть зомбированными", — говорила журналистка в организации "Репортёры без границ" в Париже.