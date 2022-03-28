В Тверском суде Москвы заявили, что россияне могут продолжать пользоваться социальными сетями Facebook* и Instagram*, не боясь быть привлечёнными к ответственности. Об этом сказано в официальном постановлении на сайте ведомства.
Наказание последует лишь в случае распространения запрещённой информации в этих соцсетях, например, фейков о действиях Вооружённых сил РФ.
"Данные меры судебной защиты не ограничивают действий по использованию программных продуктов компании Meta* физических и юридических лиц, не принимающих участие в запрещённой законом деятельности", — пояснили в Тверском суде.
Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал условия для возвращения Facebook* и Instagram* в Россию. По его словам, компания Meta* должна продемонстрировать свою независимость, а также доброе отношение к РФ и её гражданам.
* Facebook* и Instagram* - соцсети, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ.
* Meta — компания, признанная экстремистской в РФ.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими.