Россияне могут безнаказанно пользоваться Facebook* и Instagram*, заявили в суде

В Тверском суде Москвы заявили, что россияне могут продолжать пользоваться социальными сетями Facebook* и Instagram*, не боясь быть привлечёнными к ответственности. Об этом сказано в официальном постановлении на сайте ведомства.

Наказание последует лишь в случае распространения запрещённой информации в этих соцсетях, например, фейков о действиях Вооружённых сил РФ.

"Данные меры судебной защиты не ограничивают действий по использованию программных продуктов компании Meta* физических и юридических лиц, не принимающих участие в запрещённой законом деятельности", — пояснили в Тверском суде.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал условия для возвращения Facebook* и Instagram* в Россию. По его словам, компания Meta* должна продемонстрировать свою независимость, а также доброе отношение к РФ и её гражданам.

* Facebook* и Instagram* - соцсети, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ.

* Meta — компания, признанная экстремистской в РФ.