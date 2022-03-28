Клишас: антивоенный пост в соцсетях не должен вести к уголовной ответственности

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что "антивоенные посты" не должны уголовно преследоваться.

Как подчеркнул председатель, подобного рода высказывания являются "личной позицией" пользователя.

"Если это выражение позиции человека, я считаю, что нет", — сказал Клишас в интервью РБК.

Он подчеркнул, что это касается высказывания своей точки зрения, но не призывов и экстремистских заявлений.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что президент России подписал федеральный закон об уголовном наказании и штрафах за фейки о действиях Вооружённых сил РФ, дискредитации военных и призывы к введению новых санкций против России.