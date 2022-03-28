В Госдуме заявили о внеочередном повышении пенсий в России

Депутат Государственной Думы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что в в первом полугодии 2022 года состоится внеочередная индексация пенсионных выплат.

По словам депутата, на эти цели будут использованы средства из резервных фондов и деньги которые высвободятся после выхода России из пенсионного соглашения со странами СНГ.

"Будет принято решение об индексации пенсий российских пенсионерам не только через эти средства, но и резервные фонды правительства в течение первого полугодия", — заявила парламентарий в беседе с URA.RU. — Это установленная законом индексация получателям социальных пенсий. И она будет произведена на 8,6%".

Как подчеркнула депутат, индексацию проведут с текущим инфляционным показателем.