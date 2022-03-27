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Автор Светлана Нерадовская

Более половины французов верят доводам России о спецоперации на Украине

Общество

Согласно результатам опроса, проведённом компанией Itop, более половины французов испытывают доверие как минимум к одному доводу России относительно проведения спецоперации на Украине. С итогами опроса познакомил телеканал CNews.

Более половины французов верят доводам России о спецоперации на Украине

"Оказывается, 52% опрошенных верят хотя бы в один из российских тезисов об истоках войны на Украине", — сообщили на телеканале.

Как показали данные опроса, треть (28%) французских респондентов считает главными сторонниками спецоперации РФ русскоязычных украинских граждан, которых преследуют киевские радикалы. А 10% опрошенных французов верит, что на верху украинской власти находится "хунта", состоящая из националистов.

Также выяснилось, что положительнее всех воспринимают выступления российского лидера Владимира Путина приверженцы партии левых "Непокорившаяся Франция", возглавляемой Жаном-Люком Меланшоном, а также сторонники ультраправых под руководством Эрика Земмура.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. В Минобороны РФ неоднократно подчёркивали, что удары российскими войсками наносятся только по объектам украинской военной инфраструктуры, гражданские же объекты стараются максимально сохранить.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Наталия Красовская
Темы россия франция
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