Собчак рассказала о прошлом отца Галкина: "Достался мандат Льва Рохлина"

Ксения Собчак рассекретила малоизвестные факты из биографии отца Максима Галкина.

"Отец Максима Галкина Александр Александрович в течение полутора лет был депутатом государственной Думы второго созыва. Ему достался мандат Льва Рохлина, убитого в июле 1998 года", — написала Собчак в своём Telegram-канале "Кровавая барыня".

Журналистке этот факт показался интересным, так как шоумен сам не упоминал об этом периоде в жизни родителя.

"Прикольно. А Максим как-то никогда про это не говорил", — прокомментировала информацию телеведущая.

Максим Галкин вместе с Аллой Пугачёвой и детьми сейчас находятся в Израиле. Примадонна объяснила поклонникам, что отпуск и лечение не считаются эмиграцией. Певица уверила, что скоро вернётся на родину. Звёздных супругов запечатлели на прогулке за рубежом. Интернет-пользователи отметили, что Галкин и Пугачёва на фото выглядят невесёлыми.