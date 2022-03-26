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Автор Елена Былкина

В Минобороне назвали фейком звонки россиянам из военкомата

Общество

Звонки из "военкомата", которые поступили многим россиянам, оказались фейковыми.

В Минобороне назвали фейком звонки россиянам из военкомата

В Минобороне РФ заверили, что телефонные звонки с указание явиться в военкомат граждан РФ, находящихся в запасе, являются происками украинских спецслужб.

"В течение последних дней многим гражданам России мужского пола поступили фейковые телефонные звонки, в которых голос автоответчика сообщает об их вызове в военный комиссариат. Все подобные фальшивые звонки осуществляются с территории Украины, абсолютно не соответствуют действительности и являются провокацией украинских спецслужб", — заявили в ведомстве.

На подобные звонки стали жаловаться мужчины, отслужившие в армии.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал факты присутствия военнослужащих срочной службы в частях ВС, участвующих в спецоперации на Украине. Он объяснил, что эти факты выявлены, в этом плане ситуация исправлена.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы владимир путин дмитрий песков
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