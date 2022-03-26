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Автор Елена Былкина

Петербуржец продаёт оконную раму с образом Ленина за солидную сумму

Общество

Образ вождя проступил в проёме коммунальной квартиры Санкт-Петербурга. Владелец жилья увидел отчётливый образ Ленина на деревянной раме и решил заработать на "чудесном полотне".

Петербуржец продаёт оконную раму с образом Ленина за солидную сумму

Владелец уникального арт-объекта разместил объявление о продаже образа Владимира Ленина на "Авито". Он оценил необычный "предмет искусства" в 750 тысяч рублей. Житель коммуналки согласен также обменять портрет вождя на окно из ПВХ.

Автор объявления объяснил, что его предложением активно интересуются в Сети.

"Цену взял из головы, это было до всех событий. Вышел на кухню коммуналки покурить, присмотрелся и увидел лик. Но пока предлагают что-то подешевле: кто-то — 100 тысяч, кто-то — 2 тысячи", — цитирует слова продавца рамы издание "Подъём".

Владелец уникального артефакта отметил, что люди восприняли его предложение серьёзно, хотя он сам считает, что его затея просто "приколюха". При этом он готов уступить раму, если кто-то действительно захочет её купить. Он уверил, что рама рабочая, она по-прежнему встроена в окно коммуналки.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы владимир ленин
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