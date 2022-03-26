Официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила, почему не намерена уходить с площадки Facebook*.
Мария Захарова заявила, что не хочет оставлять свой аккаунт в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская организация).
"Как поёт одна замечательная группа, "а у нас ещё здесь дела"", — цитирует слова дипломата издание "Подъём".
Многие госслужащие перестали вести свои аккаунты на запрещённых площадках и перешли на другие каналы взаимодействия с аудиторией.
Ранее прокурор в Тверском суде Москвы сообщил, что использование физическими и юридическими лицами продуктов Meta Platforms* не будут относить к экстремизму.
"Лица не будут привлекаться к ответственности только за то, что они пользуются услугами Meta*", — уточнил прокурор в ходе заседания в Тверском суде Москвы.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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