Уехавшие из России "звезды" рассказали о сложностях жизни за рубежом

Жизнь за границей для многих российский звёзд оказалась не столь радужной, как ожидалось. Сбежавшие из страны знаменитости рассказывают, с какими трудностями они столкнулись за рубежом.

Ксения Собчак, которая всегда представала перед публикой в блеске гламурного лоска, удивила интернет-аудиторию своим неряшливым видом. Подписчики журналистки обратили внимание на "колтуны" на голове телеведущей, с которыми она появилась в эфире своей передачи "Осторожно, новости". В ответ на упрёки фолловеров Собчак объяснила, что экономит на своём внешнем виде.

Светская обозревательница Божена Рынска тоже находится сейчас в Израиле. Знаток жизни высшего света пожаловалась в своём Telegram-канале на то, что цены на услуги и товары за границей сильно кусаются.

Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова, которая с мужем и детьми проживает в Объединённых Арабский Эмиратах, рассказала, что болеть её ребёнку за рубежом никак нельзя, так как врачи в медицинской клинике запрашивают за приём $500.

"И это без лекарств", — объяснила блогер и модель.

Знаменитости уверяют, что находятся за рубежом временно. Кто-то называет это отпуском, как Иван Ургант, кто-то объясняет отъезд необходимостью лечения. Такой довод привели Алла Пугачёва и Дима Билан. Массовые отъезды известных людей из страны начались после начала спецоперации на Украине.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал эмиграцию россиян "очищением".